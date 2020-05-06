Rusya’da üniversiteye giriş sınavı yeniden ertelenebilir

Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce haziran ayına ertelenen üniversiteye giriş sınavlarının yeni tarihinin 12 Mayıs’tan sonra yeniden değiştirilebileceğini açıkladı.

Kravtsov, sınavların daha geç tarihe ertelenebileceğini de söyledi.

Rossiya 24 televizyonundaki ‘Diyalog’ programına konuk olan Kravtsov, "Sınavlar olamadan üniversiteye öğrenci alamayacağımızı çok iyi anlıyoruz. Şu an için sınavların 8 Haziran’dan başlayarak yapılması yönünde bir karar var. Ama 12 Mayıs’tan sonra bu karar duruma göre değiştirilebilir" dedi.

Ortaokul bitirme sınavlarının iptal edilebileceğini de söyleyen bakan, öğrencilerin yıllık ortalama puanının bitirme sınavı puanı olarak kabul edilebileceğini anlattı.