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    Toplumun bağışıklık oranını tespit etmek için Elisa testleri başlıyor

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005061041975847-toplumun-bagisiklik-oranini-tespit-etmek-icin-elisa-testleri-basliyor/

    Hiçbir belirti göstermeyen ‘sessiz hastaları’ bulmak ve toplumun bağışıklık oranını tespit etmek için ‘Elisa’ testleri başlıyor.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ikinci aşamaya geçiyor. Bu çerçevede hastalık belirtisi olan Covid-19 vakalarını tespit etmek için kullanılan PCR testlerinden farklı olarak, ‘sessiz hastaları’ bulmak ve toplumun bağışıklık oranını tespit edebilmek için ‘Elisa testlerine’ başlanıyor.

    Sağlık Bakanlığı, TÜİK ile birlikte toplumun genelindeki virüs yükünü ölçmek için rastgele PCR testlerine başlamıştı. Bu ölçümlerden yola çıkılarak, bu defa antikor testleri için yeni hedef kitleler belirlendi. Koronavirüs mücadelesinde ikinci aşama olarak nitelendirilen çalışma, toplumdaki bağışıklık oranını ve hastalığı hiçbir belirti göstermeden geçiren ‘sessiz kitlenin’ oranını tespit etmeye yönelik olacak. Bu kapsamında hâlen uygulanan virüs testinden farklı olarak geçmişe yönelik hastalık taraması da başlatacak olan Bakanlık, taramalar için şu anda bazı Avrupa ülkeleri ile ABD’nin kullandığı Elisa testlerini devreye sokacak.

    Yüzde 99 oranında doğru sonuç verdiği belirtilen bu testlerle, toplumdaki bağışıklık oranı tespit edilecek. Toplumdaki bağışıklık oranı ile ilgili veriler, önümüzdeki süreçte uygulamaya koyulacak normalleşme politikalarında ve ikinci dalga riskinde yol gösterici olacak.

    Antikor testi altyapısı hazır

    Bilim Kurulu toplantılarında da gündeme gelen antikor testleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı kaynakları “Şu anda testlerin güvenirliği ile ilgili çalışma yapılıyor. Türkiye’de hâlen birinci basamak hariç, ikinci ve üçüncü basamak hastaneler ile özel hastanelerde antikor testi yapılacak cihazlar mevcut” dedi.

    Günlük 10 bin test

    Kocaeli Sanayi Odasının girişimleriyle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başta olmak üzere faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında çalışan işçilere tarama yapılacak Covid-19 teşhis merkezi, çalışmalara başladı. Günlük 10 bin test yapmayı hedefleyen merkezdeki sonuçlar 24 saat içinde alınıyor.  

    PCR ile Elisa arasındaki fark

    Türkiye’de hâlihazırda kullanılan PCR testlerinin anlık olarak bir kişide virüs olup olmadığını tespit ettiğini ve bir anlamda ‘iz sürme’ olarak nitelendirilebileceğini belirten uzmanlar “PCR testi yüzde 60-70 arasında sonuç veriyor. Antikor testi ise daha önce hastalık geçirmiş mi geçirmemiş mi onu ortaya çıkarıyor ve yüzde 100’e yakın sonuç veriyor. Toplumdaki bağışıklık oranı bu yolla tespit ediliyor. Böylece hem ikinci bir dalgaya karşı hem de salgının kontörlü açısından toplumun yüzde kaçının bağışık hâle geldiği belirlenmiş olacak değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler:
    Elisa testi, Koronavirüs, Maske, İstanbul
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