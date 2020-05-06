Prof. Müftüoğlu: Koronavirüste 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararının ardından Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Bu kararları değerlendiren Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Sadece bizde değil, pek çok ülkede pandemi maçının ilk devresi bitti, ‘ikinci devre’si başladı.

Ülkeler bulunduğu koşullar ve sosyal yapılarını dikkate alarak ikinci devre için sahaya çıktı. Takımların kadroları birinci devredekinden farksız. Değişen şey, daha çok oyunun stratejisi olacak gibi görünüyor" dedi.

Müftüoğlu, 'Yeni normale hoş geldiniz' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Bizde de durum aynı. Biz de yeni ve farklı tedbirlerle sahaya çıktık. Maçın bundan sonraki bölümü için Cumhurbaşkanımız haklı olarak ‘yeni normal’ tanımını kullandı.

Peki ne anlama geliyor bu ‘yeni normal’ kavramı? ‘Yeni normal’in anlamı basitçe şu: Karar vericiler ve Bilim Kurulu sahadan gelen verileri, sosyal değişimler ve uyum kabiliyetlerini değerlendirerek önlemleri yavaş yavaş gevşetecekler. Kısacası sahadan gelen verilere bakarak normale dönüş takvimini değerlendirecek ve düzenleyecekler.

'Peki bu nasıl olacak, neler değişecek neler değişmeyecek' diyorsanız buyurun...

Bana göre ikinci devre ilkinden daha riskli

Tekrar altını çizelim: Pandemi sürecinde yaşadıklarımız herhangi bir maçtan farksız. Tamam, ilk devreyi biz kazandık, tamam maçı galip götürüyoruz. Ama ne var ki maç henüz bitmedi, sonuç asla garantide değil.

Bize düşen maç bitene kadar aynı dikkat, konsantrasyon ve hassasiyeti sürdürmek olacaktır. Bilelim ki virüs hala sahada. Bilelim ki virüs türlü oyunlarla hala maçı kazanma peşinde. İşte bu nedenle rehavete kapılmamak, rahatlayıp ipin ucunu bırakmamak şimdi çok daha önemli bir nokta.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bakın maçın ikinci devresi için halkına ne dedi: 'Ülkemizin geleceği hiç olmadığı kadar bizim ellerimizdedir!' Bu cümlenin altına herkes gibi ben de imzamı atabilirim. Geleceğimiz hepimizin göstereceği dikkat, sabır, özveri ve uyum ile birebir ilişkilidir.

'Yeni normal'in anlamı ne?

Cumhurbaşkanımız açıkladığı ‘yeni normal’ sürecinin anlamı aslında net ve açık olarak şu: Her şey kademeli olarak yavaş yavaş normale dönme sürecine girecek ama bu dört tedbir hemen hemen son ana, yani hakem maçın bitiş düdüğünü çalana kadar devreden hiç çıkmayacak: