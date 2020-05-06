Şoygu: Rusya ordusunda Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı hasta sayısını geçti

Rusya Ulusal Savunma İdaresi Merkezi'nde telekonferans yoluyla düzenlenen toplantıda konuşan Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetleri’nde Kovid-19 enfeksiyonundan iyileşenlerin sayısının hasta olanların sayısını geçtiğini ifade etti.

Orgeneral Şoygu, “Askeri sağlık uzmanlarımız koronavirüsle mücadele kapsamında büyük bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın sonucunda iyileşenlerin sayısı hastalananların sayısını geçiyor. Anladığımız kadarıyla bizim çıtamız, eşiğimiz de bu olmalı. Bu salgın ancak iyileşenlerin sayısının hastalananlardan fazla olduğu zaman yenilebilir. Hem de günbegün” diye konuştu.

Şoygu ayrıca Rusya Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Ruslan Tsalikov yönetimindeki operasyon merkezine koronavirüs enfeksiyonunun Rus Silahlı Kuvvetleri’nde yayılmasının önlenmesi ile ilgili eylemleri uygulamaya devam etme, ayrıca kurumun sitesinde düzenli olarak güncel bilgileri yayınlama talimatını verdi.