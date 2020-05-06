Çin şu an için uluslararası koronavirüs soruşturmasını reddetti: Hayat kurtarmak için zamanla yarışmalıyız

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitene kadar uluslararası uzmanların pandeminin kaynağını soruşturmak için ülkeye davet edilmesinin öncelikleri arasında yer almadığını açıkladı. Çin BM Temsilcisi Chen, “Herhangi bir soruşturmaya alerjimiz olduğundan değil. Ancak olabildiğince hayat kurtarmak için zamanla yarışmak zorundayız” dedi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Pekin'in daveti üzerine koronavirüsün kaynağını araştırmak için diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu açıklamasının ardından Çin'den açıklama geldi.

China will not invite international experts to investigate the source of COVID-19 until after securing the "final victory" against the virus#coronaviruschina #COVID19 #CoronavirusOutbreak https://t.co/isJowclI9I — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) May 6, 2020

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Çin’in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Chen Şu, koronavirüs kaynağını araştırmak için şu an uluslararası araştırmacıları davet etmeyi düşünmediklerini belirtti.

"En büyük öncelliğimiz şu an nihai zafere ulaşana kadar pandemiye karşı savaşmaya odaklanmaktır" diyen Chen, “Davet etmenin gerçekleşip gerçekleşmemesi ve nasıl yapılacağı ile ilgili şu an için doğru önceliklere sahip olmalıyız ve diğer yandan da, doğru atmosfere de ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Chen, "Herhangi bir soruşturma, değerlendirme veya araştırmaya alerjimiz olduğundan değil. Ancak olabildiğince hayat kurtarmak için zamanla yarışmak zorundayız" diye konuştu.

ABD, Almanya, Avustralya, İngiltere başta olmak üzere birkaç ülke virüsün kaynağını bulmak için soruşturma çağrısında bulunmuştu.