Şoygu: İtalya'da salgınla mücadele eden Rus askeri uzmanlar yarın dönmeye başlayacak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki bir toplantı sırasında açıklamalarda bulunan Sergey Şoygu, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları için İtalya'ya giden Radyoaktif, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği'ne mensup askeri doktor ve uzmanların yarın ülkelerine getirilmeye başlanacağını söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Rus askeri uzmanlar için karşılama töreni organize etmesini isteyen Şoygu, "Üstün başarı gösteren askerler ve doktorlar ile İtalya'daki kentlerde ve tesislerde dezenfeksiyon çalışmalarına katılan tüm kişilerin ödüllendirilmesi için öneriler sunulmasını rica ediyorum" dedi.

Rus askeri uzmanlar, İtalya hükümetinin talebi üzerine nisan ayının başında Lombardiya bölgesinde gitmişti.

Şoygu, Rus askeri uzmanların burada 83 yerleşim biriminde çalışma yaptığını belirtmişti.