Bir Rus milletvekili daha koronavirüse yakalandı

Milletvekili Svetlana Maksimova bugün akut solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle yaşadığı Tver şehrindeki hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk koronavirüs testi negatif sonuç verse de daha sonra yapılan analiz ve bilgisayar tomografisi milletvekilinde Kovid-19 olduğunu ortaya çıkardı.

Duma Başkan Danışmanı Anastasiya Kaşevarova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Svetlana Viktorovna (Maksimova’nın) koronavirüs olduğunu öğrendim. Milletvekili Moskova’nın merkez hastanelerinde veya ülkenin en iyi ücretli hastanelerinde değil, Tver şehrinin sıradan hastanesinde tedavi görüyor” dedi.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in Maksimova’yı arayarak destek verdiği ve acil şifalar dilediği aktarıldı.

Maksimova ile birlikte koronavirüse yakalanan Rus milletvekili sayısı 3’e çıkmış oldu. Daha önce Komünist Partili Leonid Kalaşnikov ve Dmitriy Novikov’un testleri pozitif çıkmıştı. 26 Nisan’da koronavirüse yakalanan Kalaşnikov bugün yaptığı açıklamada, hastaneden taburcu edilerek evde 14 günlük karantinaya alındığını söylemişti.

Rusya’da Kovid-19 olan politikacılar arasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve Kültür Bakanı Olga Lyubimova da yer alıyor.