Rus virolog: Yaz mevsimi, Kovid-19'la mücadeleye olumlu etki edebilir

Rus basınına konuşan Alşteyn, ısınmaya başlayan havaların Kovid-19 üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güzel havaların ve yaz mevsiminin koronavirüsle mücadeleye olumlu etki edebileceğinin altını çizen Alşteyn, insanların bağışıklığının güçleneceğini kaydetti.

Alşteyn, kışın kapalı alanlarda yoğunlaşan insanların yazın dışarıda daha fazla vakit geçirebileceğini ve böylece sosyal mesafenin daha da artabileceğine dikkat çekti.