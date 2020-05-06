İspanyol uzman Kovid-19 nedeniyle erkeklerdeki yüksek ölüm oranının nedenlerini açıkladı

İspanyol nörobilimci, Diego Redolar, hemen hemen tüm ülkelerdeki erkeklerin, Kovid-19’dan kadınlardan daha fazla etkilendiklerini ve en önemli faktörlerden birinin sigara olabileceğini söyledi.

Katalonya Açık Üniversitesi Sağlık Araştırmaları Grubu Cognitive Neurolab araştırmacısı Diego Redolar’ın Bordeaux Üniversitesi Nöroloji Bölümü Araştırma Görevlisi Javier Vazquez ile birlikte yaptığı analize göre, İspanya'da koronavirüsle enfekte olan erkeklerin ölüm oranı kadınlardan daha yüksek (sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 4).

Sputnik’e konuşan Diego Redolar, şu ifadeleri kullandı:

“Erkekler ve kadınlar İspanya'da ve diğer ülkelerde yaklaşık olarak aynı oranda enfekte oluyor, enfeksiyon vakalarının yüzdesi karşılaştırılabilir. Bununla birlikte, komplikasyonlar ve ölümler erkeklerde daha sık görülüyor. Geçen haftaki verilere göre, dünyada ortalama 2.5 kat ve bu oran yaşa bağlı değil.”

İspanya'daki ölüm nedenlerinin ilk sırasında kardiyovasküler hastalıklar (2018'de yüzde 28 ve bu hastalıkların yüzde 10'u sigara içmekten kaynaklanıyor) bulunuyor ve erkeklerin bu hastalıklarda kadınlara göre ölüm oranı daha düşük.

Bununla birlikte, Kovid-19 tanısı konan erkekler, kadınlardan daha fazla kardiyovasküler hastalığa sahip. İspanya'da erkeklerin yüzde 25'i ve kadınların yüzde 18'i sigara içiyor. Koronavirüsten ölen hastaların yüzde 30'unda sigaranın da önemli bir rol oynadığı kardiyovasküler hastalık tespit edildi.

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının yanı sıra, sigara içmenin ACE-2 enzimlerinin hacmini artırabileceğini kanıtlayan çalışmalardan elde edilen veriler bulunuyor. Bununla birlikte, bazı araştırmalar sigara içenlerin daha fazla ACE-2 reseptörüne sahip olduğunu ve bu nedenle virüsle enfekte olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

'İnsanların hayatlarını kurtarmak önemliydi'

Diego Redolar, İspanya’da Kovid-19’un en büyük kurbanlarının sigara içenler olduğuna dair herhangi bir istatistik bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Sorun şu ki, Kovid-19 teşhisi konan kaç kadın veya erkeğin sigara içtiğine dair veri bulunmuyor. Kriz sırasında, sağlık sistemi yoğundu ve metodik olarak eksiksiz bilgi toplamak değil, insanların hayatlarını kurtarmak önemliydi. Bu nedenle, sadece şimdi bu veriler toplanmaya başlandı, bu da bu tür durumlarda normal bir uygulamadır.”

Bir süre önce, Fransız Pasteur Enstitüsü sansasyonel veriler açıkladı. Enstitüye göre, 350 ağır hasta grubunda sigara içenlerin oranı sadece yüzde 4.4 idi. Bu hipotezi doğrulamak için nikotin içeren ilaçların kullanılacağı klinik çalışmaların yapılması bekleniyor.

Redolar, Fransız Enstitüsünün verilerinin kendisi ve meslektaşlarının vardıkları sonuçlarla çelişmediğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Söylenenlere çok dikkat edilmeli. Sigara içmek enfeksiyondan kaçınmak için yararlı olamaz. Sigarada bulunan bileşenlerden sadece biri olan nikotin yararlı olabilir. Şimdi daha fazla araştırma yapılacak ve sadece bunu kanıtlamaları mümkün olabilir.”

Redolar, “Eğer gerçekten böyleyse, Kovid-19 hastalığı riskini azaltmak için nikotin bandı kullanılabilir veya vücuda nikotin vermek için başka yöntemler denenebilir” dedi.

Bugün uzmanların henüz bilmediği çok fazla Kovid-19 faktörü olduğuna dikkat çeken Redolar, “Şu anda önemli olan hastalar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaktır” şeklinde konuştu.

Redolar, salgın sırasında tütün ürünleri vergilerinin yükseltilmesi, sigara satışlarının yasaklanması ve zararlı alışkanlıklarla mücadele programlarının da uygulanacağı bir sigarayla mücadele kampanyasının başlatılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların sigara içmenin Kovid-19'la enfekte olmamak için faydalı olamayacağını, aksine bunun bir risk olduğunu anlamaları önemlidir.”

İspanya Sağlık Bakanlığı, salı günü nikotinin Kovid-19 virüsünün vücuda nüfuz etmesine karşı koyabileceğine dair bilimsel olarak kanıtlanmış bir kanıt bulunmadığını ve sigara içmenin olumsuz etkilerini hatırlattığı özel bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yayınlanan araştırmalar henüz ön çalışma niteliğinde olup nikotin ve tütün dumanının sigara içenlerin solunum yolları ve bağışıklık sistemleri üzerindeki zararlı etkilerini dikkate almamaktadır.”