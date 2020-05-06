ABD, Gürcistan’daki Lugar laboratuvarında virüs geliştirdikleri iddialarını reddetti

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı George Kent, uluslararası işbirliği yollarının arandığı bir dönemde, Gürcistan’daki Richard Lugar Biyoloji Laboratuvarı’yla ilgili dezenformasyonun üzücü olduğunu söyledi.

George Kent, Rusya’yı Lugar labaratuvarıyla ilgili yanlış bilgi yaymakla suçlayarak, Çin’in “testlerin yapıldığı ve ülkelere Kovid-19’la mücadelede yardımcı olan” bu laboratuvarla ilgili ortaya atılan iddialara sarılmasının üzücü olduğunu kaydetti.

Daha önce, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vladimir Konstantinidi, Lugar labaratuvarının Kovid-19’la mücadelede yardımcı olduğunu açıklamıştı. Gürcistan’daki ilk Kovid-19 vakası bu labaratuvarda tespit edilmişti.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, daha önce Sputnik’e verdiği röportajda, koronavirüsün biyolojik silahlar alanında daha fazla şeffaflığa ihtiyaç olduğunu düşünmek için bir başka neden olduğunu ifade etmişti.

Daha önce Moskova, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un tıbbi biyolojik laboratuvarlarını Rusya sınırları yakınlarına yerleştirmesiyle ilgili kaygılarını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2015'te bu bağlamda Lugar laboratuvarına işaret ederek, oraya ABD Kara Kuvvetleri tıbbi araştırma birliğinin yerleştiğini belirtmişti.

Moskova, Amerikan ve Gürcü yönetimlerinin, ABD ordusunun tehlikeli bulaşıcı hastalıkları araştıran birliğinin yaptığı çalışmaların gerçek içeriğini gizlemeye çalıştığını tahmin ediyor. Tüm endişe ve kaygıların asılsız olduğunu ifade eden Tiflis, laboratuvarın kesinlikle sadece bilimsel araştırmalarda bulunduğunu savunuyor.