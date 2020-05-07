Aytaç Yalman'a müdahale eden doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan ve 2 aydır tedavi edilen dahiliye uzmanı Dr. Elçin Umur yoğun bakımdan çıktı.

İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Elçin Umur, hastası eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte oldu.

Tedavi altına alınan Umur 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır yoğun bakımdaydı. Umur bugün yoğun bakımdan çıktı.

Tedavisine devam edilen uzman doktor yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri meslektaşları paylaştı.