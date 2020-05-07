Süper bilgisayar, koronavirüs için en etkili ilaçları belirledi

Almanya’nın Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden bilim insanları, MOGON II süper bilgisayarın yardımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede başvurulan ilaçların etkinliğini analiz etti.

Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nin internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasına göre, 2 ay süren araştırma sırasında 30 milyardan fazla hesaplama yapan MOGON II, Hepatit C tedavisinde kullanılan dört ilacın içindeki maddelerin Kovid-19’a iyi direnç gösterdiğini ve enfeksiyonu önleyebildiğini tespit etti. Bu ilaçların simeprevir, paritaprevir, grazoprevir ve velpatasvir olduğu belirtildi.

Süper bilgisayar, ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan Lonicera japonica adlı bitkinin de koronavirüsle mücadeleye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Toplamda araştırma sırasında yaklaşık 42 bin farklı madde incelendi.

Araştırma grubunun başkanı Prof. Dr. Thomas Efferth, açıklamasında "Bu bilgisayar modelleme tekniği moleküler yanaştırma olarak biliniyor ve uzun yıllardır bilimde kullanılıyor" ifadelerini kullandı.