Koronavirüsün tehlikeli mutasyonuna rastlandı

ABD ve İngiltere’den bir grup bilim insanı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) birkaç mutasyonunu ortaya çıkardı. Mutasyonlardan birinin, virüsü daha dayanıklı hale getirebildiği belirtildi.

Biorxiv portalının haberine göre, Avrupa’da yaygın olan 'Spike D614G' adı verilen mutasyon bilim insanların özel dikkatini çekti. Bu mutasyona ilk Almanya’da rastlandığı bildirildi.

Tahminlerden birine göre, söz konusu mutasyon, virüsün, bağışıklık sistemi tarafından tanımlanabilen ve uzmanlar tarafından aşı geliştirme sürecinde kullanılan bölümünü etkiliyor.

D614G’nin, hastaları yeni enfeksiyona karşı savunmasız hale getirdiği düşünülüyor.