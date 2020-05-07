ÖSYM Başkanı Aygün: Adaylar sınavda kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde gerçekleşecek YKS ile ilgili olarak "Adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya açıklamalarda bulundu.

"İlk olarak öğrencilerin stresini azaltmaya yönelik ne gibi tedbir ve uygulamalar düşünülmekte?" sorusuna Aygün, "Pandemi sürecinde sınava girecek öğrencileri rahatlatmak için YÖK tarafından bu yıla has olarak iki önemli düzenleme yapıldı" yanıtını verdi.

Aygün şunları kaydetti:

"İlki TYT oturumunun süresine 30 dakika eklenerek 135 dakika olan sınav süresi 165 dakikaya çıkarıldı. İkincisi ise lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli olan 180 baraj puanını 170 puana düşürüldü. Ayrıca sınav içeriği olarak lise son sınıfın 2.döneminden soru sorulmaması kararlaştırıldı. Bu düzenlemelerin adaylarımız tarafından olumlu karşılandığını tahmin ediyorum."

Sohbetin devamında Zorlu'nun yönelttiği sorular ve Aygün'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Taban puanın aşağı çekilmesi öğrencilere ne gibi avantajlar sunmakta. Tercihte bir karmaşa meydana getirebilir mi?

Tercihte herhangi bir karmaşa meydana getirmeyecek bu durum. YKS bir sıralama sınavı ve tercih işlemleri yeni duruma göre düzenlenecek. Taban puanın aşağı çekilmesi o dilimde takılan adayların 4 yıllık lisans programı tercih etmelerine imkan sağlayacak.

- Öğrencilere maske dağıtılacağı ifade edildi. Bu maskelerin sınav boyunca takılması zorunlu mu? Özellikle gözlük kullanan ya da astım vb rahatsızlığı olan öğrenciler bu konuda endişeliler.

Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

- Bu kapsamda sınav yerlerine ulaşım nasıl planlanmakta?

İllerde rektörlerimizin başkanlığında, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu kurullarda belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ile ÖSYM sınav koordinatörümüzün koordinasyonunda o il ve ilçede sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması, adayların rahat bir şekilde sınav binalarına ulaşması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacaktır. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlamıştır. Bu yıl da desteklerini göstereceklerdir. Desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden yardım ve destek isteyebileceklerdir.

- Kimi veliler çocuklarının sınav günü, toplu halde bulunmalarından ötürü virüse yakalanma endişesi de taşımaktalar. Bu kaygıyı nasıl en aza indirmek mümkün?

Tüm kurumlarımızın ve paydaşlarımızın katkı ve destekleriyle sınavlarımızın sorunsuz bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığımızın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

- Korona sebebiyle il değişikliği yapanlar oldu sınav yeri konusunda bir değişiklik imkanı tanınacak mı?

Adayların büyük bölümü mezun durumunda öğrenciler. Genelde illerde üniversiteler kullanılacak. Adaylardan başvuru sürecinde iki sınav tercihi alındı. Bu yıla özel olarak tüm adaylar ilk tercihlerindeki sınav merkezlerinde sınava girecekler.

- Sınav salonlarında oturma düzeni nasıl olacak. Örneğin her sınıfta geçen yıla göre daha az kişi mi bulunacak?

Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Salon kapasitesine oranla sınıflarda bulunan aday sayısı geçen yıllara göre daha az olacak.

- KPSS ile ilgili çok sorular geliyor. Herhangi bir öne alma durumu var mı?

Hayır. Bir değişiklik olmayacak. KPSS mevcut ilan ettiğimiz takvimdeki tarihlerde uygulanacak. Lütfen bu takvimi esas alalım.