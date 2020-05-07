Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap: Koronavirüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programında Serap Belet ve Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak konuşan Azap, toplumda yanlış bir algının olduğunu söyledi. Azap, "Salgının ‘doğal olarak’ tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor" dedi.

Azap'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Bireysel tedbirler birkaç yıl sürecek'

Yanlış bir algı var. Salgının ‘doğal olarak’ tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor.

Gevşetme politikalarını hayata geçirmek çok zor. İnsanların birbirleriyle temas etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım. Genel tedbirler gevşetilecek ama bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım.

etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım. Genel tedbirler gevşetilecek ama bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım. Berberler ilgili karar gerekli tedbirler alınırsa çok büyük sıkıntı yaratmayabilir. Ancak İtalya’da tek bir kuaförden onlarca insanın enfekte olduğunu gördük.

'Alışmak zorundayız'