Kayıt
11:37 07 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla uyulmaz

    © AA / İsa Terli
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (599)
    0 75
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104154/36/1041543691_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_8166bcd3cb33a646d5ca072a5efa02f8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005071041984233-thy-yonetim-kurulu-baskani-ayci-ucakta-sosyal-mesafe-kuralina-bos-koltukla-uyulmaz/

    Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri anlattı. Bilet fiyatlarını belli bir dengede tutmaya çalışacaklarını belirten Aycı, "Orta koltuk boş bırakılsa da arada 1.5 metre olmuyor. Uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla uyulamaz" dedi.

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'THY’de yeni dönemde neler değişecek?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Dünkü haberlerde THY’nin iç hat seferlerini bu ay sonu başlatacağı, dış hatlarda da Haziran’da 19 ülkeye, 22 noktaya haftalık 75 uçak kaldıracağı vardı" diye başladı.

    Alçı, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarına yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

    THY - Türk Hava Yolları
    © REUTERS / Murad Sezer
    THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
    "Bu haberler üzerine birçok okurumdan mektup aldım. Herkes aynı şeyleri merak ediyor: Uçuşlar başlayınca eski sistem devam mı edecek? Uçaklardaki koltuk sayıları azaltılacak mı? Fiyatlar patlayacak mı?

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı’yı aradım ve merak edilen her şeyi sordum.

    'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

    Söylediklerini aşağıda anlatacağım ancak şöyle özetleyerek başlayayım: Maalesef hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sevgili okurlar…

    Havalimanları bana hep özgürlük duygusu vermiş, uçaklar dünyayı keşfetme isteğimi tetiklemiştir.

    Uzun bir süre bu çağrışımlar geçmişin güzel birer hatıraları olarak kalacaklar. Kovid-19 salgını bambaşka bir algı ve işleyişi getiriyor.

    İlker Aycı THY’nin, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı ve Havacılık Dairesi başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum ile koordinasyon içinde bir çalışma yaptığını ve şayet salgın beklendiği gibi kontrol altına alınırsa iç hatlarda 28-29 Mayıs, dış hatların belli destinasyonlarında ise 1-5 Haziran arası uçuşların başlayabileceğini söyledi.

    'Henüz kesin tarih yok'

    Özellikle belirteyim: Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Devlet otoriteleri onay vermeden de olamaz. Onay için rakamlar ve süreç izlenecek.

    Ancak bahsedilen tarihler için iç hatlar ve dış hatlarda 10-15 kadar noktaya bilet satışları başlamış.

    Peki yeni dönemde neler değişecek?

    Önlemler nasıl olacak?

    Aycı’dan öğrendiğim, bu sürecin uluslararası boyutta bir işbirliği ve senkronizasyon ile yürütüldüğü.

    'Havalimanı girişlerinde test ve uluslararası sağlık pasaportu'

    Birkaç seçenek üzerinde duruluyormuş:

    Havalimanlarına girişte Kovid-19 testi uygulaması gündeme gelebilir.

    Hastalığı geçirmiş olanlara bir belge verilmesi ve bu virüsü taşımadığına dair bir sağlık karnesi oluşturulması da gündemde.

    Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi yanımızda taşımamız gereken bir belge olacak.

    Yurtdışı uçuşların açılması karşılıklı ilerlemesi gereken bir süreç. Uçulacak ülkenin de size hava sahasını açması, bilgi ve riskleri paylaşması gerekiyor. Bunun için ortak çalışmalar sürüyormuş.

    ABD uçuşları başlayacak mı?

    İlk etapta açılacak yerleri şöyle sıraladı İlker Bey:

    İskandinav ülkeleri, Avusturya, Almanya, Güney Kore, Japonya.

    ‘ABD’ye uçacak mısınız?’ diye sorunca da ‘Kaliforniya, Washington DC gibi noktalara uçabiliriz ancak New York en riskli yerlerden biri, New York uçuşunu açamayız, tabii esas kazançlı olan hat New York, orada da öyle bir problem var’ dedi.

    Orta koltuk boş bırakılacak mı?

    Gelelim iç hatlara…

    Şayet planlandığı gibi gider, resmi otoritelerden izin de çıkarsa 28-29 Mayıs gibi ilk uçuşlar olur…

    Ancak bu uçuşlar hangi koşullarda yapılacak? Mesela boş koltuk bırakılacak mı?

    Aycı, orta koltuğun boş bırakılması uygulamasına sıcak bakmadıklarını söyledi.

    Şunları ekledi: 'Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1.5 metre olmuyor Nagehan Hanım, uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66’sının satılabilmesi demek. Bunun maliyeti ile baş etmek mümkün değil. Zaten dünyada da buna sıcak bakan havayolu yok denecek kadar az. Böyle bir ek maliyeti yolculara yükleyemeyiz.'

    'Uçuş boyu maske ve siperlik şart olacak'

    Peki o halde nasıl önlemler düşünülüyor?

    Tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecek.

    'İkramlara elveda'

    İç hatlarda ikramlar kaldırılıyor, zira maskeyi çıkarmak yasak, nasıl yenip içilsin?

    Dış hatlarda da kısa mesafelerde ikram olmayacak.

    Uzun mesafelerdeki ikramlarda ise yemekler hijyen kurallarına göre paketli bir şekilde hazırlanıp, virüs kontrollerinden geçirilerek dağıtılacak.

    Kısacası yepyeni ve çok can sıkıcı bir düzene geçilmek zorunda sevgili okurlar…

    Tabii havacılıkla ilgili detayları ve bu değişimlerin sonuçlarını konunun uzmanı sevgili Güntay Şimşek değerlendirip yorumlayacaktır ancak ben şu kadarını söyleyeyim: Uçak yolculuğu klostrofobik ve fevkalade zevksiz bir hale geliyor. Üstelik çok daha yüksek bir fiyata…

    Fiyatlar ne olacak?

    İlker Aycı’ya ek maliyetlerle nasıl baş edileceğini, bilet fiyatlarına bu krizin nasıl yansıyacağını, devletin zararı sübvanse edip edemeyeceğini de sordum.

    Yapılan tüm projeksiyonlarda iyi ihtimalle 3 yıl içinde 2019 rakamlarına gelineceği öngörüsünün yapıldığını söyledi Aycı.

    ‘Devlet kredi verebilir, destekler ama sübvanse edemez’ diye konuştu.

    Ve ekledi: ‘Nagehan Hanım bu süreçte havayolları için ek temizlik ve ekipman masrafları da çıkacak. Bir de tamamen kayıp olan 2-2,5 ayı düşünün.’

    ‘İkram masrafının azalması rahatlatmaz mı? O ne kadarlık bir kalem?’ diye sorunca ise ‘O küçük bir kalem, totali etkilemez’ cevabını aldım.

    ‘Ancak biz fiyatları belli bir dengede tutmaya çalışacağız. Bilet fiyatlarında elbette artış olacak fakat bu maliyetlerin tümünü yolculara yükleyemeyiz, o zaman yolcu bulunmaz zaten’ diye hatırlattı İlker Aycı."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (599)
    Etiketler:
    Uçak, Sosyal mesafe, İlker Aycı, Türk Hava Yolları, THY
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Büyük Vatanseverlik Savaşı (1941 -1945) yıllarında kullanılan Sovyet yapımı KV-85 ağır tankı. 130 adet olarak Eylül-Ekim 1943 tarihleri arasında üretildi.
    Efsanevi Sovyet tankları
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı: ABD’nin Venezüella’daki olaylarla alakası yok
    İnfografik
    GAZ-64/GAZ-67 İvan-Willys hafif çok amaçlı otomobil
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet