Rusya’da bir günde belirlenen koronavirüs vakalarının sayısı ilk kez 11 bini geçti

Rusya’da yeni koronavirüs vaka sayısı bir günde 11 bin 231 arttı. Bu şimdiye dek en yüksek günlük artış olarak kayıtlara geçti. Ülkede salgının başından beri saptanmış koronavirüs vakalarının toplam sayısı 177 bin 160’e yükseldi.

Rusya’da bir günde belirlenmiş yeni koronavirüs vakalarının sayısı pazar gününden beri her gün 10 binin üstünde artıyor.

Yetkililer son bir gün içindeyse 11 bin 231 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son bir günde 88 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bu şimdiye dek kayıtlara geçmiş can kayıplarının 1625 olduğu anlamına geliyor.

Rusya’da pandeminin merkezi başkent Moskova. Kentte son bir günde 6 bin 703 yeni vaka tespit edildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, vakaların bu denli artmasının sebebinin test sayılarının artmış olması olduğunu söylüyor.

Rusya’da şimdiye dek 4 milyon 800 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı. Ülkede salgının zirve noktasının ise henüz geride bırakılmadığı belirtiliyor.