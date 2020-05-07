Kayıt
14:41 07 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koronavirüsten sonra kamp çadırına talep arttı

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (609)
    0 50
    Abone ol

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra izole olmak isteyen vatandaşlar nedeniyle kamp çadırlarına olan talep arttı.

    Bu zamana kadar çoğunlukla seyahat tutkunlarının tercih ettiği kamp çadırı, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle de tercih edilmeye başladı.

    Kamp malzemeleri satan bir mağazada yöneticilik yapan Salih Dinkayoğlu, "Şu anda tüm dünyanın yaşamış olduğu virüsten etkilenildiği için insanlar kendilerini doğaya vermiş durumdalar. İnsanlar kendisi ile ailesini hem korumak hem izole etmek hem de doğanın keyfini yaşamak amacıyla çadır tercih etmekteler. Son bir buçuk aydan beri yoğun bir talep gerçekleşiyor" dedi.

    Koronavirüs salgınından korunmak için sosyal mesafe kurallarını dikkate alındığı bu dönemde, hem kalabalıktan uzak olması hem de doğayla iç içe olma imkanı vermesiyle kamp çadırlarına olan talep arttı. Otel ve pansiyon gibi kalabalık tatil mekanlarından uzaklaşmak isteyenler, kamp çadırlarına ilgi göstermeye başladı.

    'İnsanların kendisine uygun çadırı seçmesinde de fayda var'

    Avcılar'da kamp malzemeleri satan mağazada yöneticilik yapan Salih Dinkayoğlu, koronavirüs nedeniyle son bir buçuk aydır çadırlara yoğun bir talebin olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

    © İHA /
    Koronavirüs salgınından sonra karavan siparişleri yüzde 300 arttı
    "Virüs başladıktan sonra insanlar ilk başta kendilerini evde izole etti. Sonrasında da devletimizin izin verdiği koşullarda da insanlar kendilerini doğaya atmaya başladılar. Şehirden uzaklaşmak için ve maalesef şu anda tüm dünyanın yaşamış olduğu virüsten etkilenildiği için kendilerini doğaya vermiş durumdalar. Kendilerini şehir yaşantısından uzak tutmak ve kendisi ile ailesini tam anlamıyla hem korumak hem izole etmek hem de doğanın keyfini yaşamak amacıyla çadır tercih etmekteler.

    Sezonumuz normalde biraz daha geç, haziran gibi başlardı. Son bir buçuk aydan beri ciddi anlamda yoğun bir talep gerçekleşiyor. İnsanlar kendilerini izole edebiliyorlar, o yüzden genellikle tercih çadır oluyor. İnsanların rahat kullanabilmesi için kendisine uygun çadırı seçmesinde de fayda var. Mümkün olduğu kadarıyla aile sayısından artı bir, artı iki daha fazla hacme sahip çadırı tercih etmeleri gerekiyor. Sosyal mesafe normal şehir yaşantısında nasıl korunuyorsa, kamp alanlarında da aynı şekilde özen gösterildiği taktirde insanlar tedirgin olmadan ve gönül rahatlığıyla kalabilirler."

    'İlgi her geçen gün artarak devam etmekte'

    Kamp çadırlarıyla birlikte kamp malzemelerine de talebin her geçen gün arttığını belirten Dinkayoğlu, şöyle devam etti:

    "Bireysel olarak düşündüğümüz zaman çadır ve uyku tulumu ortalama 350-400 lira arasında değerlendirilebiliyor. Ayrıca kamp alanında kullanılabilecek kap, ocak, çadır içi aydınlatma gibi aksesuarlar da değerlendiriliyor. Kamp malzemelerine uzun süreden beri bir ilgi vardı. Bu ilgi de her geçen gün kat ve kat artarak devam etmekte. Çadır tatili daha ekonomik bir tatil kültürü. Otel kültüründe bu iş hem daha maliyetli oluyor ve bir yere sabit olarak bağlanmak durumundasınız. Kalabalık sebebiyle yoğunluk yaşanmaması adına, doğru mesafelerde çadır kurduğunuz taktirde keyifli ve güvenli bir şekilde istediğimiz tatili de yapabiliriz."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (609)
    Etiketler:
    Talep, Çadır, Kamp, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Büyük Vatanseverlik Savaşı (1941 -1945) yıllarında kullanılan Sovyet yapımı KV-85 ağır tankı. 130 adet olarak Eylül-Ekim 1943 tarihleri arasında üretildi.
    Efsanevi Sovyet tankları
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı: ABD’nin Venezüella’daki olaylarla alakası yok
    İnfografik
    GAZ-64/GAZ-67 İvan-Willys hafif çok amaçlı otomobil
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet