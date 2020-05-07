Çin'de Kovid-19’la bağlantılı orta ve yüksek riskli bölge kalmadı

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), perşembe gününden itibaren Çin'in tüm bölgelerinde Kovid-19’un yayılmasıyla ilgili epidemiyolojik tehdit seviyesinin düşük olduğu ve ülkede orta ve yüksek riskli bölge kalmadığını bildirdi.

Çarşamba günü Rusya sınırında bulunan Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaleti yetkilileri, Suifenhe ve Harbin şehirlerinde Kovid-19 enfeksiyonu yayılma riskini orta seviyeden düşük seviyeye indirdi.

Mudanjiang şehrine bağlı Linkou ilçesinde de epidemiyolojik tehdit seviyesi perşembe gününden itibaren düşük seviyeye indirildi. Böylece, eyalete bağlı 125 şehir ve ilçe artık düşük riskli bölge olarak kabul ediliyor.

Risk seviyesinin düşürülmesi, yerel yetkililerin artık önleyici tedbirleri yeni duruma göre düzenleyecekleri anlamına geliyor. Tüm bu bölgelerde üretimin yeniden başlaması, çalışma düzeni ve hayatın normale dönmesi için çalışmalara başlandı.

Son verilere göre, Heilongjiang eyaletinde şu anda ülke dışından gelenler ve asemptomatik taşıyıcılar da dahil olmak üzere toplam 140 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Nisan ayı başında, Heilongjiang eyaletine yurtdışından dönen ve Kovid-19 tanısı konan Çin vatandaşları nedeniyle durum kötüleşmişti. Harbin makamları, 12 Nisan’dan itibaren bölgede insanların hareket alanına kısıtlama getirdi. Ülke dışından gelenleri 28 günlük zorunlu karantinaya alarak önleyici tedbirleri sıkılaştırdı.

Rusya ile tüm sınırlar kapalı

Sert önleyici tedbirler Suifenhe şehrinde de alındı. Çin ile Rusya arasındaki uçak seferlerinin durdurulmasının ardından birçok Çin vatandaşı Uzak Doğu'daki sınır kapıları yoluyla ülkelerine dönmeye çalıştı; birçoğunda Kovid-19 tespit edildi.

Çinli yetkililer, 7 Nisan’da Rusya sınırındaki Pograniçniy-Suifenhe sınır kapısını, 9 Nisan’da ise Mançurya – Zabaykalsk sınır kapısını geçici süreyle kapattı.

Çin’in Heilongjiang eyaleti, Rusya’nın Amur, Trans-Baykal, Primorsky ve Habarovsk bölgeleriyle sınır komşusudur, sınırın toplam uzunluğu 3 bin kilometreden fazladır. Şu anda, Rusya-Çin sınırındaki tüm kapılar giriş ve çıkışlara kapalı tutuluyor.