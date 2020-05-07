Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs en az hazirana kadar aktif olarak yayılacak

Rusya Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı Yelena Malinnikova, ülkede koronavirüs salgının en az haziran ayına kadar aktif olarak yayılacağını belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı Yelena Malinnikova, “Rusya’da koronavirüsün Mart ayında aktif bir şekilde yayılmaya başladığını düşünürsek buna 3 ay ekleyin, yani Haziran ayına kadar bu virüs aramızda aktif olarak yayılacak, belki Haziran’dan sonra da yayılmaya devam edecek” dedi.

Salgın sürecinin belirli kurallara göre geliştiğini kaydeden Malinnikova, “Rusya’da alınan tedbirler sayesinde koronavirüsün 100 günden fazla dolaşmayacağı yönünde umut var” ifadesini kullandı.

Rusya’da koronavirüs vakalarının toplam sayısı 177 bin 160 oldu. 1625 hasta hayatını kaybederken 23 bin 803 hasta da iyileşti.