İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğu yönündeki haberleri yalanladı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Türkiye tarafından İngiltere'ye gönderilen ekipmanların kullanılmaz olduğuyla ilgili' Birleşik Krallık medyasında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Büyükelçi Chilcott, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekibmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Birleşik Krallık Hükümeti, Türk Hükümeti’ne Birleşik Krallık’ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir. Gönderilen ürünlerin çoğunluğu halen Birleşik Krallık ve Türkiye’deki depolarda test edilmeyi bekliyor. Bunların ne Türk Hükümeti’nin Birleşik Krallık’a hediyesi olan KKE ile ne de bahsi geçen tedarikçiden beklenen teslimat gecikince temin ettikleri 68.000 tulumla bağlantısı yok. Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır."

Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır. — Dominick Chilcott (@DChilcottFCO) May 7, 2020

Türkiye Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin bir basın açıklamasında bulundu. Bakanlık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle denildi:



"İngiliz medyasında yer alan, 'Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına' yönelik haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya lüzum görülmüştür."

İngiliz medyasında yer alan, “Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına” yönelik haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya lüzum görülmüştür. pic.twitter.com/txkYWCyiMS — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 7, 2020

'İngiltere teyit etmiştir'

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini belirtti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İngiliz medyasında, 'Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına' yönelik haberlerin olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin 7 Nisan'da Birleşik Krallık'a 100.000 tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 N95 maske hibe ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir. Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak, teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edildiği vurgulandı.

'Türk Hükümeti son derece yardımcı oldu'

İngiliz Hükümet Sözcüsü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yanıtmadığını söyledi. Sözcü şunları ifade etti:

"Türk makamları, özel bir şirketin siparişleri yetiştirememesi üzerine 68 bin tulum temin etmek için harekete geçti. Bunları hepsi kontrolleri geçti ve şimdi personele dağıtılacak. Türk Hükümeti bu süreçte bize son derece yardımcı oldu."