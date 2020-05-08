Trump: Putin, Rusya'ya suni solunum cihazlarını gönderme teklifimi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerden birinin, Washington'un Moskova'ya suni solunum cihazı göndereceği yönündeki bilginin doğru olup olmadığı sorusuna, "Evet, biz birçok ülkeye yardım ediyoruz. Rusya da diğer ülkeler gibi Kovid-19’dan etkilendi" yanıtını verdi.

Bugün iki ülke lideri arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sırasında, Kovid-19 ile mücadele, silah kontrolü ve petrol piyasasıyla ilgili konularda fikir alışverişi yapıldı ve liderler, faşizme karşı kazanılan zaferin 75. yıldönümü nedeniyle birbirlerini tebrik etti.

Rusya, mart sonunda, koronavirüsle mücadele kapsamında yardım için ABD’ye tıbbi ekipman göndermişti.