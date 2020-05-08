ABD’de koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların sayısı 33.3 milyona yükseldi

ABD’de koronavirüs salgını nedeni ile işsiz kalanların sayısı bu hafta 3.2 milyon kişi daha artarak, 33.3 milyona ulaştı.

Koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD’de işsizlik artmaya devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklana verilere göre bu hafta 3.2 milyon kişi daha salgın nedeni ile işsiz kalırken, işsiz kalan kişi sayısı 33.3 milyona ulaştı. ABD’de geçtiğimiz Mart ayında resmi işsizlik oranı yüzde 4.4 ile son 50 yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyordu.

Uzmanlar, işsizlik oranının salgının devam etmesi durumunda 1930 yılında yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 20’ye kadar yükseleceğini tahmin ettiklerini açıkladı. ABD’nin önde gelen birçok firması iflaslarını açıklarken, ünlü seyahat şirketleri ise çok sayıda personel çıkarmaya başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan karamsar tablo

Ünlü kredi derecelendirme kuruluşu, koronavirüs salgını nedeni ile ABD'nin son on yıl içindeki en kötü büyüme rakamlarına maruz kaldığını aktardı. Kuruluş, 2008 mali krizinden bu yana ticari faaliyetlerde rekor düşüş yaşandığını açıklarken, ekonomide ki kısıtlamalar ne kadar uzun süre devam ederse toparlanma o kadar zor olacak ifadelerini kullandı. Kuruluşa bağlı analistler, "ABD’de koronavirüs salgını devam ederse ve ekonomi ikinci çeyreğin ötesinde kapalı kalırsa, işsizlik oranının daha da artacağını ve şu anda geçici olarak gördüğümüz iş kayıplarının çoğu kalıcı olacak” dedi.

Halk sağlığı krizi, evsizlik krizine dönüşebilir

Ekonomistler, son iki ayda kiracıların yaklaşık üçte birinin ödeme yapmadığını ifade ederken, salgın böyle devam ederse halk sağlığı krizi evsizlik krizine dönüşeceğini aktardı. Ekonomistler, ekonominin kademeli olarak açılması gerektiğine dikkat çekerken, ekonominin uzun süre daha kapalı kalması durumunda ülkeyi büyük bir felaketin beklediğini vurguladı.