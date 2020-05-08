Kırım lideri Aksenov: Tatil sezonu büyük olasılıkla olmayacak

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, bölgedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede, 12 Mayıs gününden itibaren halka açık yerlerde maske takma zorunluluğunun uygulanacağını hatırlatan Aksenov, 18 Mayıs’tan itibaren bazı işletme ve kurumların tekrar faaliyete geçeceğini belirterek, bunun oteller için geçerli olmadığını kaydetti.

Otellerin sadece salgınla mücadelede olumlu gelişmelerin kaydedilmesi durumunda açılabileceğini söyleyen Kırım lideri, turizm sektörüne destek seçeneklerini değerlendirmekte olduklarını belirterek, "Tatil sezonu bu yıl büyük olasılıkla olmayacak" dedi.

Kırım’da, son verilere göre, 168 Kovid-19 vakası tespit edildi.