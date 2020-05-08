Rus askeri uzmanlar İtalya’dan ayrılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “8 Mayıs’ta gerçekleştirilecek iki uçuşla Rusya’ya yaklaşık 20 asker ve 4 teçhizat getirilecek” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, uzmanlar İl-76 uçağıyla Rusya’ya getirilecek.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, telefonla görüştüğü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya salgınla mücadelede verdikleri destekten dolayı teşekkür etmişti.
İtalya hükümetinin talebi üzerine bu ayın başlarında başkent Roma'ya giden Rus askeri uzmanlar, İtalyan-Rus Koronavirüsle Mücadele Merkezi kurmak üzere Lombardiya bölgesinin Bergamo şehrine gitmişti.
22 araçtan oluşan Rus konvoyunda mobil analiz ve tanı kompleksi, dezenfektan madde rezervine sahip yüksek verimli mobil dezenfeksiyon araçları, koronavirüse yakalanan ağır hastalara yönelik özel ekipman yer alıyordu.
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