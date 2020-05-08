Temmuz ayında normal hayata geçmeyi hedefleyen Avustralya'dan 3 aşamalı plan

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, salgını önlemeye yönelik yasak ve kısıtlamaların, üç aşamalı planla hafifletileceğini duyurdu. Buna göre ilk aşamada kamuya açık alanlarda en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Bu, ikinci aşamada 20 ve daha sonra 100 kişiye kadar çıkarılacak. Temmuz ayında ise tamamen normal hayata geçilmesi hedefleniyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eyalet ve bölge başbakanlarının katılımıyla gerçekleşen Ulusal Kabine toplantısının ardından hayatın normale dönmesi için hazırladıkları üç aşamadan oluşan yol haritasını yayınladı.

Avustralyalıların ‘doona’nın (yorgan) altından çıkmasının’ zamanının geldiğini söyleyen Morrison, yol haritalarında temmuz sonuna kadar işletmelerin yeniden açılmasının, büyük toplantılara ve eyaletler arası yolculuklara izin verilmesinin yer aldığını açıkladı. Yol haritasının uygulama tarihlerine eyalet ve bölge başbakanlarının karar vereceği belirtildi.

Morrison, "Bugün, Avustralyalılara ileriye giden yolu gösteren açık bir plan ve net bir çerçeveyle ekonomimizi ve toplumumuzu yeniden açmak için bir adım atıyoruz" dedi.

Zorunlu haller dışında evden çalışmaya devam

Zorunlu haller dışında evden çalışmanın tavsiye edildiği planın ilk aşamasında; restoranlar, kafeler, mağazalar, kütüphaneler, toplum merkezleri, oyun alanlarının yeniden açılmasının yanı sıra halka açık yerlerde 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlerde beş kişiye kadar ziyaretçiye izin veriliyor.

Yeni Zelanda ve Pasifik ülkelerinden gelen öğrencilere izin

Planın ikinci aşmasında ev, halka açık yerler ve iş yerlerinde, üçüncü aşamasında isetoplanabilecek.

Temmuz sonuna kadar 850 bin kişiye iş imkânı sağlanmasının öngörüldüğü planın ikinci ve üçüncü aşamasında ayrıca, spor salonları, sinemalar, galeriler, gece kulüpleri, saunalar açılacak, eyaletler arası seyahatler yeniden başlayacak.

Avustralya sınırlarının dış dünyaya ne zaman açılacağı belirtilmese de üçüncü aşamada, Yeni Zelanda ve Pasifik ülkelerinden uluslararası öğrencilerin ülkeye girişine yeşil ışık yakıldı.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri yasak. Kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırılıyor.

Salgını en kısa sürede bitiren ülkelerden biri olan Avustralya’da 97 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 896 kişi de virüsle enfekte oldu.