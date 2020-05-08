Nadal'dan aşı karşıtı Djokovic’e net yanıt: Tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı olmak zorunda

Aşı karşıtlığı konusundaki tavrını koronavirüs salgını için de sürdüren ünlü Sırp raket Novak Djokovic’i eleştiren rakibi Rafael Nadal, “Djokovic de en üst düzeyde tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı olmak zorunda” dedi.

Maçlara çıkması için aşının zorunlu tutulması halinde kortlara dönmeyebileceğini söyleyen ünlü raket Novak Djokovic’e, rakibi Rafael Nadal’dan ibretlik bir yanıt geldi.

İspanyol basınından La Voz de Galicia gazetesine konuşan Nadal, “Herkes özgürdür. Ama gerçek şu ki bir topluluğa aitseniz, onun getirdiği kurallara uymalısınız. Bu nedenle eğer güvenli bir şekilde seyahat etmemiz için aşı zorunlu tutulursa, Djokovic de en üst düzeyde tenis oynamaya devam etmek istiyorsa aşı olmak zorunda” dedi.

Nadal, “Eğer ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) veya ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) aşı olmamamızı söylerse, yaptırmalıyız, aynen doping ya da aşırı ilaç kullanımı konusunda yapılan uyarılar gibi buna da uymalıyız” ifadelerini kullandı.

Djokovic açık kapı bıraktı

Djokovic, “Şahsen ben aşıya karşıyım. Seyahat edebilmek için birilerinin beni aşı olmaya zorlamasını istemem” demişti. Ancak ünlü oyuncu, “Şimdilik görüşüm bu, değişip değişmeyeceğini bilmiyorum” sözleriyle açık kapı bırakmıştı.

Diğer pek çok spor müsabakası gibi tenis maçları da salgından etkilendi. Bu kapsamda mayıs sonunda başlaması planlanan Fransız Açık Tenis Turnuvası, eylül sonuna ertelendi.

Wimbledon Tenis Turnuvası ise 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez bu yıl ertelendi.