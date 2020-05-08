Rus virolog: Kovid-19 saçtan bulaşabilir, başlık giyin

Alşteyn, Rus medyasına açıklamasında, “Kovid-19 saçtan da bulaşabilir. Virüs saçta bir, iki, hatta üç gün kalabilir. Bu yüzden başlık giyilmesi tavsiye ediliyor. Zira eve dönünce başlığı çıkarırsınız, başlığın olmazsa virüs saçınızda kalır” ifadesini kullandı.

Ayrıca kalabalık yerlerde mutlaka maske takılması gerektiğini hatırlatan profesör, “Ancak az sayıda kişinin olduğu yerlerde, birkaç metrelik sosyal mesafe korumanız yeterli olur” dedi.

Salgın tehdidinin sadece büyük kentler için geçerli olmadığını dile getiren Alşteyn, “Kentler dışında da virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu kalabalık yerler var” diye ekledi.