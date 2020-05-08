Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 689'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak yeni bir tablo yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 3 bin 689'a ulaştı.

Bugün yapılan test sayısı 33 bin 687 olarak açıklandı. Bunun sonucunda 1848 kişiye tanı kondu ve virüse yakalananların sayısı 135 bin 569 olarak belirlendi. Virüs nedeniyle gördüğü tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı da 3 bin 412 artarak 86 bin 396'ya yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6IKy8JoeBm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020

Koca: Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor

Verilerle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" dedi.