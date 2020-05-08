Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif

Galatasaray’da Kovid-19 test sonuçları geldi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Galatasaray’dan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Kovid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir."
Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. pic.twitter.com/uH7tVf9OQR— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 8, 2020
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