DSÖ, Rusya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artışın nedenini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın yapılan test sayısıyla ilişkili olduğunu söyledi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, Rusya’da Kovid-19 salgının diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç başladığını ve vaka sayısındaki artışın test sayısındaki artışla ilişkili olduğunu belirtti.

Ryan, Rusya’da artan vaka sayısıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şimdi yeni vaka sayısının arttığını görüyoruz. Ancak aynı zamanda, Rusya hem şehirlerde hem de diğer bölgelerde daha fazla koronavirüs testi yapmaya başladı."

Ryan, Rusya hükümetinin enfeksiyonun yayılma boyutunu anladığı için oldukça sıkı bir izolasyon ve yaygın sosyal mesafe uygulaması başlattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri ile ilgili olarak, hastalığın kontrol edilmediği ve toplumda çok yaygın olduğu durumlarda tek seçenek, halk sağlığını korumak ve sosyal mesafe gibi radikal önlemlerin alınmasıdır ki bu yapılıyor ve bu önlemler sonuç veriyor, enfeksiyon bastırılıyor. Ancak rakamlar azaldığında ve kısıtlamalar kaldırıldığında, hastalığın tekrar baş göstermesi riski bulunuyor ve bu risk bu durum için de geçerlidir."

Ryan, Rusya'nın Kovid-19 test oranı en yüksek ülkelerden biri olduğunu ve koronavirüs mortalitesinin enfekte olanların sayısına göre nispeten düşük kaldığını da sözlerine ekledi.