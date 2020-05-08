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    Koronavirüs - İspanya

    İspanyolların yüzde 51'i kademeli normalleşmede pazartesi ikinci aşamaya geçiyor

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (167)
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada en yoğun görüldüğü ülkelerden İspanya'da hükümet, kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta geçilecek ikinci aşamanın İspanyolların yüzde 51'ini kapsayacağını açıkladı.

    Salgının ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için açıklanan kademeli normalleşme sürecinde en önemli aşamalardan biri olarak gösterilen 1. seviyeye geçecek bölgeler belirlendi.

    Sağlık Bakanı Salvador İlla ile Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, 1. seviyeye geçecek bölgeleri basın toplantısında duyurdu.

    Hükümetin Kovid-19 ile mücadele için oluşturduğu komisyonun başındaki isim olan Simon, "1. seviyeye İspanyolların yüzde 51'i geçecek" dedi.

    Verilen bilgilerde, ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen 1. seviyeye geçerken, diğer bölgelerde çok kısıtlı yerlerde ikinci aşamaya geçileceği bildirildi.

    Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, 1. seviyeye geçilmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge oldu.

    Madrid'in ardından ölü ve vaka sayısının en fazla olduğu Katalonya, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha bölgelerinde ise 1. seviyeye geçecek yerler çok sınırlı bırakıldı.

    Sağlık Bakanı İlla, "Nüfusun yarısı, pazartesiden itibaren 1. seviyeye geçme şartlarına sahip. Serbest dolaşım sınırları her bölgenin bulunduğu seviye içinde olacaktır" diye konuştu.

    La Liga
    © REUTERS /
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    İlla, 2. seviyeye geçmek için ise temkinli olunması gerektiğini, özerk yönetimlere virüsün 14 günlük kuluçka dönemini geçirmeleri tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

    Ülkede '1. seviye' gereği şu uygulamalara izin veriliyor:

    "Şehir içi araç kullanımı. Kovid-19 testleri negatif olması şartıyla aynı aile üyelerinin araba ile bir yere gitmesi. İki metrelik sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyması şartıyla en fazla 10 kişinin bir araya gelmesi. Riskli gruplarda (Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) olmama veya karantinada bulunmama şartıyla aile üyeleri arasında ziyaret. Restoran ve barların teraslarını yüzde 50 kapasiteyle açması. Açık pazar alanlarının yüzde 25 kapasiteyle açılması. Otellerin ortak alanlarını kapatma şartıyla kısıtlı hizmet vermeye başlaması. Müze, kütüphane gibi kültürel yerler ile dini ibadet alanlarının 3'te 1 kapasiteyle açılması. Profesyonel spor dallarında antrenmanların başlaması ve jimnastik salonlarının kısıtlı müşteri alma şartıyla açılması. Alışveriş merkezleri dışında kalan küçük işletmelerin dükkanlarında sınırlı sayıda müşteri kabul etmesi."

    Ülke genelinde tüm kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske kullanılması zorunlu olurken, dükkanlarda günlük dezenfekte kurallarının da uygulanması gerekiyor.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (167)
    Etiketler:
    normalleşme, Salgın, Koronavirüs, İspanya, Kovid-19
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