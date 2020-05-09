'Çin, elindeki ABD borç senetlerinin bir kısmını satarak doları çökertmek istiyor'

Çin'in, elindeki ABD borç senetlerinin bir kısmını satışa çıkarabileceğini ve bununla dolar kurunda düşüşü kışkırtabileceği öne sürüldü.

South China Morning Post gazetesinde yer bulan yazıya göre, 1.1 trilyon dolar tutarında ABD borç senetlerine sahip Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ile ilişkilerde tekrar artan gerilime ve 'laf atışmasına' yanıt olarak Amerikan devlet tahvillerine yatırımlarını azaltmayı düşünüyor.

Yazıda, "Bu da ABD devlet tahvilleri piyasasında sorunlar yaratabilir, çünkü Washington, salgına ve salgının yol açtığı ekonomik hasara karşı mücadele programlarının finansmanı için yeni tahvil çıkarımını önemli ölçüde artırıyor" ifadelerine yer verildi.

Bu riskli adımın, ABD’nin itibarına zarar vereceğini ve borçlarını ödeme yeteneğiyle ilgili soru işaretleri yaratacağı kaydedilen yazıda, bu tür radikal adımların Pekin tarafından son çare olarak değerlendirildiğinin ve Çin yönetiminin önce Washington’a başka yollarla baskı yapmaya çalışacağının altı çizildi.

Ayrıca Deloitte China başuzmanı Xu Sitao, gazeteye açıklamasında, ABD hükümetinin doları küresel piyasalara 'silah olarak kullandığı' için Çin ve Rusya’nın dolardan vazgeçme olasılığını görüştüğüne dikkat çekti.