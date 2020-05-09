Nisan ayında internet alışverişinin ilk 10’u belli oldu

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği'nin verilerine göre, nisan ayında en fazla talep edilen ürünler kutu oyunları, dikkat güçlendirme setleri, yetişkinler için boyama kitapları, çay, bulaşık deterjanı, Netflix üyeliği, ateş ölçer, eğitsel oyuncaklar, antibakteriyel sabunlar ve tuvalet kağıdı oldu.

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği, nisan ayında, koronavirüs günlerinde internet üzerinden yapılan alışverişteki ilk 10 ürünü açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek Başkan Yardımcısı Muhammed Çalmuk, “Korona süreci ile birlikte fiziki temas gerektiren tüm faaliyetler asgari düzeye çekildi. Verilere göre, ocak ayından bu yana internet üzerinden 11.5 milyon ürün satıldı. Nisan ayında en fazla talep edilen ürünler, kutu oyunları, dikkat güçlendirme setleri, yetişkinler için boyama (mandala) kitapları, çay, bulaşık deterjanı, Netflix üyeliği, ateş ölçer, eğitsel oyuncaklar, antibakteriyel sabunlar ve tuvalet kağıdı oldu" dedi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin büyük bir çoğunluğu koronavirüs nedeniyle mart ayından bu yana evde zaman geçiriyor. Dijital dünya üzerinden eğitim ve işler organize ediliyor.