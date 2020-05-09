Sezonun en büyük yarışlarından İspanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabı iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in Porto, Matosinhos ve Viseu şehirlerinin belediyeleriyle yapılan görüşmeler sonucu, salgın nedeniyle ülkedeki etabın iptal edilmesi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Daha önce Hollanda'nın Utrecht kentinde yapılması planlanan tur başlangıcı da iptal edilmişti.

İspanya Bisiklet Turu, 20 Ekim-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.