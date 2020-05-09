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    Hollanda'da koronavirüs

    Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 422'ye ulaştı

    © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (173)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005091042006300-hollandada-koronavirus-nedeniyle-olenlerin-sayisi-5-bin-422ye-ulasti/

    Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 5 bin 422'ye yükseldi.

    Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 salgınıyla ilgili verileri güncelledi.

    Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 58 artarak 11 bin 285 oldu.

    Vaka sayısının 289 artarak 42 bin 382'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 63 artışla 5 bin 422'ye ulaştı.

    Hollanda'da tedbirlerin gevşetilmesi

    Hükümet, 6 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş yaşanmasından dolayı önlemlerin 1 Eylül'e kadar 1,5 metre mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla aşamalı gevşetileceğini açıklamıştı.

    Bu kapsamda, 11 Mayıs'tan itibaren berber, güzellik salonu, kuaför, sürücü kursları ve fizik tedavi gibi yakın temasta bulunulan iş yerleri yalnızca randevuyla çalışacak.

    İlkokullar, kreşler, özel (ilkokul) eğitim merkezleri, kütüphaneler de açılacak ve yetişkinler temasta bulunmadan açık alanlarda spor yapabilecek. 18 yaş altındakiler de 28 Nisan'dan itibaren açık alanlarda spor yapabiliyor.

    Mümkün olduğu takdirde 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, müze ve sinemalar açılacak fakat personelle en fazla 30 kişi içeride bulunabilecek.

    Ortaöğretim kurumları da bu tarihten itibaren eğitime başlayacak. Toplu taşıma araçları tam hizmet sunacak, istasyonlarda sosyal mesafe korunacak, araçlarda yolcuların maske takması mecburi olacak. Liseler 15 Haziran'dan itibaren eğitime başlayacak.

    İbadethane, cenaze ve düğünlerde 1 Temmuz'dan itibaren 100 kişi bir araya gelebilecek. Ülke içindeki tatil yerleri de bu tarihte açılacak. Restoran ve kafeler, aynı tarihten itibaren 100 kişiye hizmet sunabilecek.

    1 Eylül'den itibaren ise tüm spor alanları ve spor okulları açılacak. Bakımevinde kalan yaşlılara ziyaret kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar sürecek.

    Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da toplu etkinliklere ilişkin yasağın aşı bulunana kadar devam edeceğini belirterek, "Kimse bunun ne kadar süreceğini bilmiyor. Tabii ki hızlı olmasını umuyoruz fakat 1 yıl veya daha fazla sürmesi çok gerçekçi" ifadelerini kullanmıştı.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (173)
    Etiketler:
    Kovid-19, Ölü, Tedbir, Koronavirüs, Hollanda
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