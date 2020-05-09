Azerbaycan'da koronavirüs bilançosu: 31 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 422 vaka tespit edildi

Azerbaycan'da 143 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmasıyla, ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 422'ye; 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı ise 31'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 143 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi

Ayrıca açıklamada, 44 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 422’ye yükselirken, virüs tespit edilen 31 kişi hayatını kaybetti, 1620 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 190 bine yakın Kovid-19 testi yapıldı.