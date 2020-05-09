Van'da karantinaya alınan mahallede koronavirüs vaka sayısı 75 oldu

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, ile bağlı İpekyolu ilçesinde yer alan Ortanca mahallesinde taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka sayısının 75 yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Taziye, mevlit gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu tür etkinlikleri düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım."