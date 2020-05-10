Koronavirüs Afrika'da yayılıyor: Vaka sayısı 57 bin 500'ü geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (Africa CDC) yapılan açıklamada, kıtada son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 719 artarak 57 bin 746'ya yükseldiği bildirildi.

Kıtada virüsten ölenlerin sayısının 77 artarak 2 bin 151'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 19 bin 351 olduğu kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 503, Cezayir'de 494, Fas'ta 186, Güney Afrika'da 178, Nijerya'da 117, Kamerun'da 108'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.