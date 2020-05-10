Kolombiya'da tabuta dönüşebilen hastane yatağı: 'Maddi durumu kötü olan ailelerin tabuta verecek parası yok'

ABC Displays isimli şirket, tasarladıkları metal iskelete sahip karton hastane yatağının, hastanın ölmesi durumunda tabut olarak da kullanılabileceğini belirtiyor.
Şirket yöneticisi Rodolfo Gómez, Ekvador'daki tabut yetersizliği nedeniyle insanların koronavirüs kurbanlarını sokakta kartonlarla muhafaza etmesinden esinlendiklerini ifade ediyor.
Ekvador'un Guayaquil sahil kentinde, koronavirüs vaka sayısı ile birlikte tabut bulamadıkları veya satın alamadıkları için ölen yakınlarını toprağa veremeyenlerin sayısı da artmıştı. Cenazelerin çoğu karton kutularda saklanmıştı.
Gomez, "Maddi durumu kötü olan ailelerin tabuta verecek parası yok" dedi. Gomez ayrıca, Amazonas eyaletine 10 tabut-yatak bağışlayacaklarını duyurdu.
150 kilogram ağırlık kapasitesindeki yatakların fiyatının 85 dolar olması öngörülüyor.
Kolombiya'da bugüne kadar 9 bin 500 Covid-19 vakası tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 420'nin üzerinde.
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