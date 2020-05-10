Ankara’nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi’nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti.
Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı.
Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal mesafeye aldırış etmeden, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kargo aracıyla misafirliğe gittiler https://t.co/kA5wNl9OMN pic.twitter.com/zwuWN4qDCO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 10, 2020
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