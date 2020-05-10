Aydın Valiliği’nden yasakla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır.”
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı https://t.co/T5aNiRUMyz pic.twitter.com/g5hKK46jfW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 10, 2020
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