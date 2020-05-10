İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti: Toplam ölü sayısı 31 bin 855'e yükseldi

Edirne'de, sağlık çalışanlarının çocukları Anneler Günü için özel klip hazırladı. İngiltere'de son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 855'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 268 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 855'e yükseldi.

Ülkede 3 bin 923 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 219 bin 183'e ulaştığı ifade edildi.

İngiltere, dünyada koronavirüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.