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    'Koronavirüs kaynaklı ölümleri yarı yarıya indirmenin yolu bulundu'

    © AP Photo / Manu Fernandez
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (93)
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    ABD’li bilim insanları, koronavirüs kaynaklı yüksek ölüm oranı ile D vitamini eksikliği arasında önemli bir bağ tespit etti.

    ABD’nin Illinois eyaletinde Evanston şehrinde bulunan Northwestern Üniversitesi’nden uzmanlar, farklı kıtalardaki hastanelerden alınan istatistikler üzerinde yaptıkları analiz sonucu, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki hastalarda, D vitamini seviyesinin diğer ülkelerdeki hastalara göre daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

    Ölüm oranlarındaki farkın sağlık sisteminin kalitesi, yaşlı nüfus veya yapılan test sayısıyla ilgili olmadığı açıklandı.

    Medical Xpress’in haberine göre, araştırma ekibinin lideri Prof. Vadim Backman, İtalya kuzeyinin sağlık alanının kalitesi açısından liderler arasında yer aldığını, ama koronavirüs kaynaklı ölüm oranının diğer bölge ve ülkelere göre çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Ayrıca ölüm oranının, aynı yaş grubunda bile fark gösterdiğini söyleyen Backman, “Analiz gösterdi ki, yapılan test sayısı aşağı yukarı aynı olan ülkeler karşılaştırıldığında da farklıklar devam ediyor” dedi.

    Diğer yandan çok farklı gruplardan hastalar karşılaştırıldığında, koronavirüs kaynaklı ölüm oranı ile D vitamini eksikliği arasındaki bağın çok yüksek seviyede olduğunu dile getiren uzmanlar, iltihaplanma sürecinin, bağışıklık sisteminin şiddetli bir tepkisi olan ‘sitokin fırtınası’ yüzünden hızlandığını, bununda da akciğerleri yok edebildiğini ve akut solunum sendromu ile ölümü kışkırtabildiğini düşünüyor.

    Backman, “Muhtemelen vakaların büyük kısmında hastalarının ölümüne yol açan sebep, virüsün akciğerleri etkilemesi değil, bağışıklık sisteminin bu virüse verdiği düzensiz ve rastgele yanıt” dedi.

    D vitaminin, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra, onu kontrol ettiğini, hiper aktif ve tehlikeli hale gelmesini önlediğini kaydeden araştırmacılar, “Analizimiz, hastalarda D vitamin seviyesinin kontrolünün koronavirüs kaynaklı ölüm oranını yarı yarıya indirebileceğini gösteriyor. Bu yöntem önleyici tedbirler için uygun olmasa da komplikasyon riskinin azaltılması ve hastanın ölümünün önlenmesi gerektiği durumlarda yararlı olur” diye yazdı.

    Bilim insanları, tespit ettikleri bağlantının, çocukların neden koronavirüsten daha az öldüğünü de açıkladığı tahmininde bulundu. ABD’li uzmanlar, yetişkinlerde patojenlere karşı “ikinci savunma hattını” sağlayan ama aynı zamanda organizma için tehlikeli olabilen edinilmiş bağışıklık sisteminin çocuklarda henüz tam oluşmadığını söyledi.

    Araştırmacılar ayrıca aşırı dozda D vitamininin yan etkilere yol açtığı konusunda uyardı. Koronavirüse karşı uygun doz henüz yetersiz veri nedeniyle belirlenmedi.

    Daha önce Kraliçe Elizabeth Hastane Vakfı ve East Anglia Üniversitesi’nden bilim insanlar da koronavirüs ölüm oranları ile D vitamini eksikliği arasında güçlü bir bağlantı olduğunu keşfetmişti. İngiliz araştırmacılarının bu gözlemi, Avrupa’da bulunan 20 farklı ülkenin vatandaşlarından alınan kan örneklerindeki ortalama D vitamini seviyelerinin karşılaştırılmasına dayanıyordu.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (93)
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