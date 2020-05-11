Beyaz Saray: Pence karantinada değil, pazartesi günü görevinin başında olacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisini karantina altına aldığı iddiası üzerine Beyaz Saray açıklama yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in karantinada olmadığını, pazartesi günü görevinin başında bulunacağını açıkladı.

Pence'in Sözcülerinden Devin O’Malley, Katie Miller'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından Pence'in kendini karantinaya aldığı haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Pence, Beyaz Saray Sağlık Biriminin tavsiyelerini takip ediyor ve karantinada değil" ifadesine yer verilen açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı'nın her gün yaptırdığı virüs testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Pence, pazartesi günü Beyaz Saray'da olmayı planlıyor" bilgisi aktarıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü Katie Miller'ın cuma günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için yapılan testinin pozitif çıkmasının ardından Pence'in kendini karantinaya aldığı iddia edilmişti.

Bloomberg kaynaklarının idiasına göre, ABD Başkan Yardımcısı Pence Beyaz Saray'dan uzak durarak kendini tecrit etmeye başlamış ve cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey askeri yetkililerle düzenlenen bir toplantıya katılmamıştı.

Vice President Mike Pence is self-isolating away from the White House after an aide tested positive for coronavirus https://t.co/JXlt7Kw1bs — Bloomberg (@business) May 10, 2020

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, cuma günü de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

Bu vakaların ardından, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı.