İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayan 949 kişiye 2 milyon 153 bin lira ceza kesildi

İzmir'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kurallara uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İzmir’in de dahil olduğu 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kentte, kısıtlama süresi boyunca denetimlerine devam eden emniyet güçleri, kurallara riayet etmeyen vatandaşlar hakkında işlem yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini kararlılıkla sürdüren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, kısıtlama tarihlerinde kuralları ihlal eden 949 kişiye idari işlem yapıldığı ve toplam 2 milyon 153 bin 905 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

İzmir'de 2 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza kesildi https://t.co/KGTr5Yi9Dv pic.twitter.com/iJcHA2sVGU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 10, 2020

​