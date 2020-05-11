Eyüp Sabri Tuncer'e yabancılardan ortaklık teklifi

Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olan Eyüp Sabri Tuncer'in mağazaları koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından tıklım tıklım dolmuştu. Bu büyük ilgi sonrası 97 yıllık kolonyacı Eyüp Sabri Tuncer'e yabancı bir şirketten ortaklık teklifi geldi. Şirket görüşme yapmadan konuyu reddetti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, "Koronavirüs çıktıktan sonra yurt dışından bir fon Zoom üzerinden bizimle görüşmek istedi. Kabul etmedik. Yapımız gereği bundan sonraki süreçte ortaklık düşünmüyoruz. Paranın kolay kolay satın alamayacağı bir işletmeden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuncer ayrıca bu süreçte fabrika çalışanlarına maddi olarak desteklediklerini belirterek, "Dönemsel olarak (1.çeyrek) her bir personele maaş harici 3 bin TL fazladan ücret verdik" dedi.

Milliyet’ten Derin Gökçe’ye konuşan Tuncer’in verdiği röportajının bir kısmı şu şekilde:

Koronavirüs vakası Türkiye'de ilk çıktığında kolonya satışları çok fazla artmıştı. Süreç ilerledikçe satışlarınızda bir azalma oldu mu?

Genel değerlendirecek olursak talepte herhangi bir gerileme olmadı. Müşterilerin talebi yine aynı şekilde devam ediyor. Şu anda biz ağırlıklı olarak limon kolonyası yapıyoruz. Çeşme limonu, bodrum mandalinası gibi kokularımız var. Onları biz bu dönem içerisinde hiç yapamadık. Sadece piyasanın limon kolonyası talebini karşılıyoruz. Herkese eşit miktarda dağıtıyoruz.

‘Bir günde kolonya olarak sadece 80 bin parça ürün yapıyoruz’

Günlük üretiminiz kaç adet?

Günlük yüklü bir üretimimiz var. Bir günde kolonya olarak sadece 80 bin parça ürün yapıyoruz. Sıvı sabun vs hariç. Halen vatandaşın ilk günkü gibi talebi devam ediyor. Bu süreçte fiyatlarımızı artırmadık. Talebin fazla olmasında fiyatlarından var. Alkol fiyatları neredeyse 3 misline çıkmış durumda. Ama biz firma olarak işin ticari boyutundan ziyade öncelikle tüketicinin heyecanlı bekleyişini karşılayalım dedik. İşin ticari kısmıyla da daha sonra ilgileneceğiz. Bayram geçinceye kadar fiyatta da herhangi bir değişiklik yapmayı da düşünmüyoruz.

‘Bayramdan sonra fiyatlar değişmeli’

Bayramdan sonra fiyatlarda bir değişiklik olacak mı?

Bu fiyatlar bizim bir sene önceki listemizdir. O dönemde de enflasyon oranında değil de yüzde 10 oranında bir fiyat artışı yapmıştık. Tabi bu sürede alkol fiyatları da arttı. Yerli şeker fabrikalarında bir alkol üretimi var. Ancak oralarda da belli bir oranda dağıtım yapıldığı için bize çok fazla düşmüyor. Bayramdan sonra fiyatlar değişmeli.

‘Her türlü önlemleri alıp işime gidiyorum’

Koronadan siz nasıl korunuyorsunuz? İşe gidiyor musunuz yoksa evden mi çalışıyorsunuz?

Ben şu an 55 yaşındayım. 8 yaşındayken okuldan çıktığım zaman elimde çantam doğru işe giderdim. Dolayısıyla bizim ailemiz, dedemiz, babamız bize bir iş disiplini vermiş. 7 yaşındaki, altı yaşındaki resimlerime bakıyorum. Takım elbise yaptırmışlar, kravat taktırmışlar... Yani bu iş bir nevi genetiğimize, kodlarımıza işlenmiş. Dolayısıyla ben her türlü önlemleri alıp maskemi takıp işime gidiyorum.

Ofis olarak da çalışma düzeninde değişikliğe gittik. Yarısı 3 gün geliyor. Diğer yarısı ise ondan sonraki 3 gün geliyor. Dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Çok şükür sorunsuz olarak ilerliyoruz. Maskeleri var herkesin. İsteyen istediği kadar maskesini alabiliyor. Gerekli tüm önlemleri alıp arkadaşları sık sık ikaz ediyoruz. Çalışanlarımız mesafeli otursunlar diye servis araçları 2 misline çıkartıldı. Yemekhane 4-5 parti halinde giriyorlar. Hiçbir sorun yaşamadan bugüne kadar geldik.

Kolonya üreticisi olarak siz ne derece sıklıkla kolonya kullanıyorsunuz?

Ben her elimi yıkadıktan sonra mutlaka kolonya kullanıyorum. Rakam verecek olursak günde 5-6 sefer kolonya kullanırım.

‘Her bir personele 3 bin TL fazladan ücret verdik’

Eyüp Sabri Tuncer'in üretimi önceki yıllara göre çok fazla arttı. Siz bu dönemde çalışanlarınıza bir destekte bulundunuz mu?

2020 yılının başına çalışanlarımızın maaşlarında enflasyonun üzerinde bir artış yapmıştık. Karlılığımıza göre de arkadaşlarla paylaşımlar yaparız. Şirketin çalışmasına göre, ettiği kara göre, dönem sonu çıkan karlara göre bugünkü yönetim kurulunun takdir edeceği rakamda arkadaşlarımızla paylaşırız. Dönemsel olarak (1. çeyrek) her bir personele 3 bin TL fazladan ücret verdik.

‘Çalışanların beklentilerini biliyorum’

Paylaşımcı bir yapımız var. Ben çalışanlarla büyüdüm. Onlarla çalıştım. Ailem bizi esirgemezdi. Zor olan iş hangisiyse öncelikle bizim yapmamızı isterlerdi ki işi tabanından öğrendik. İşin her safhasında çalışma fırsatı yakaladık. Bundan da hiç rahatsızlık duymadım. Dolayısıyla çalışanların beklentilerini biliyorum.

Hep Türkiye'yi konuştuk. Yurt dışında satışlarınız nasıl?

Yurt dışından bizim kolonyamıza olan talep çok fazla arttı. Yurt dışındakiler kolonyanın mantığını çok çabuk kaptılar ve insanlara dezenfektan olarak satmaya başladılar. Korona döneminde bizi aradılar 'acele istiyoruz' diye... Yurt içi mi yurt dışı mı bir seçim yapmamız gerekiyordu. Tabi ki yurt içi dedik.

‘Paranın kolay kolay satın alamayacağı bir işletmeden bahsediyoruz’

Bu süreç içerisinde markaya bir ortaklık teklifi geldi mi?

Koronavirüsü çıktıktan sonra yurt dışında bir fon zoom üzerinden görüşmek istedi. Biz hisse devriyle alakalı hiç sıcak bakmıyoruz. Biz yapımız gereği bundan sonraki süreçte ortaklık düşünmüyoruz. Parayla işimiz yok. Paranın kolay kolay satın alamayacağı bir işletmeden bahsediyoruz.

Virüs bittiğinde ilk yapacağınız şey ne olacak?

Arkadaşlarımı dostlarımı toplayıp Boğaz'da bir yemek yemek istiyorum.