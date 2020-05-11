Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 221 bin 344’e çıktı

Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 656 artarak 221 bin 344’e yükseldi. Yeni vakaların 6 bin 169’u başkent Moskova’da görüldü.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 11 bin 656 artışla 221 bin 344’e çıktı. Yeni vakaların 6 bin 169’u Moskova’da tespit edildi. Böylece başkentteki toplam vaka sayısı 115 bin 909’a yükselmiş oldu. Yeni vakalar arasından hiçbir semptom göstermeyenlerin sayısı ise 5 bin 417.

Vaka artış hızı bir önceki gün yüzde 5.5’ken, son bir günde yüzde 5.6 olarak kaydedildi.

Gün içinde 94 kişi hayatını kaybetti, şimdiye kadar hastalık nedeniyle ölen sayısı ise 2009.

Öte yandan son vakalarla birlikte Rusya, dünyada vaka sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. İngiltere’de 219 bin 183, İtalya’da 219 bin 70 vaka olduğu belirtilmişti. Ancak İngiltere ve İtalya’da bugün tespit edilen vaka sayısı henüz bildirilmedi.

5.6 milyon test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 5.6 milyon koronavirüs testi yapıldı. Son bir gün içinde yapılan test sayısı 188 bin oldu.