Fatih Altaylı: Galatasaray kendine sahaya çıkacak yeni bir teknik direktör bulmak zorunda

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde başlayacak olmasını eleştirdi. Altaylı, "Galatasaray kendine sahaya çıkacak yeni bir teknik direktör bulmak zorunda. Çünkü 65 yaş kısıtlaması sürdüğü müddetçe Terim ne maçlara gidebilir ne antrenmanlara" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te 'Terim Galatasaray’ın başında sahaya çıkamaz' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasını değerlendirdi.

"Futbol Federasyonu’nun açıklamasının 'Türkiye liglerinin iptalini istemek...' şeklinde başlayan ilk cümlesini okuyunca 'Yandık' dedim. Arkası mutlaka 'Vatana ihanettir bölücülüktür' diye gelecek ve böyle bir isteğim olmadığı halde hemen hain ilan edileceğim" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Meğer öyle değilmiş.

Şuur yoksunu Federasyon yönetimi ufak ufak çark etmeye çalışırmış.

Çünkü ligleri oynatma kararı verdikleri gün takımlarda ortaya çıkan Kovid-19 vakaları onlar gibi 'emir kullarının' değil, bizim gibi 'akıl kullarının' haklılığını ortaya koydu.

Bu arada anlamadığım bir şeyi de paylaşmak istiyorum.

Beşiktaş maçından sonra ortalığı yıkan, Fatih Terim şimdi pek sessiz.

Bu sessizliği yönetiminin maçlar oynansın düşüncesinde olmasına bağlayanlar var.

Ancak şurası bir gerçek ki eğer maçlar oynanır ise Terim takımının başında olamayacak ve Galatasaray kendine sahaya çıkacak yeni bir teknik direktör bulmak zorunda.

Çünkü 65 yaş kısıtlaması sürdüğü müddetçe Terim ne maçlara gidebilir ne antrenmanlara.

Pazar günü yaşlılara verilen izin sırasında bile evinden uzaklaşmasına izin verilmediği için takımı ile beraber olamaz, takım antrenmanı gelip onun bahçesinde yapmadıkça."