Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1.5 milyonu geçti

Koronavirüs salgınının görüldüğü ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği ‘Worldometer’ internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 500 bin 181 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (256 bin 336), İspanya (176 bin 439), Almanya (145 bin 600), İtalya (105 bin 186), İran (86 bin 143) ve Çin (78 bin 144) oldu.

Öte yandan dünya genelindeki vaka sayısı 4 milyon 196 bin 193'e ulaşırken, virüs nedeniyle şimdiye kadar 284 bin 33 kişi hayatını kaybetti.